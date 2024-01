BARAK, L'operazione col Napoli per ora è in stand-by

Fonte: Pietro Lazzerini

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Dopo l'interesse manifestato negli scorsi giorni dal Napoli per Antonin Barak, ora la società di De Laurentiis sta mollando la presa. Come raccolto da Firenzeviola.it, ad oggi la società partenopea - che sta peraltro riscontrando grandi difficoltà sul fronte Samardzic finito in orbita Juventus - sta lavorando ad altri profili, non al trequartista ceco della Fiorentina. Considerata troppo alta la cifra da sborsare per Barak, almeno perora, e il nome caldo è quello di un ex obiettivo anche recente dei viola: quell'Hamed Traoré ex Sassuolo ed Empoli ora in uscita dal Bournemouth dopo essersi ripreso dalla malaria.