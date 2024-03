BARAK, DEV'ESSERE LA MUSICHETTA. SOTTIL EVANESCENTE, RIECCO DODO

FirenzeViola.it

TERRACCIANO - Nel primo tempo viene impegnato solo da un colpo di testa in fuorigioco e risponde presente. Nel secondo rischia di addormentarsi e probabilmente lo fa sull'unica conclusione di Khalaili che lo buca troppo facilmente. Non irreprensibile, 5,5.

BIRAGHI - Partita d'ordinanza con un solo squillo nel primo tempo con un assist per Barak non finalizzato dal compagno. Controlla bene gli avversari che certo non si impegnano per metterlo in difficoltà. Ordinato, 6 (dall'82' PARISI - Leggermente in ritardo in occasione del gol ospite, nel finale libera con un colpo di testa importante, 6)

RANIERI - Dopo il gol con la Roma non replica in Conference ma con il compagno Quarta controllano molto bene Pierrot. Nel finale però si addormenta e si fa beffare per il gol avversario. Una sola sbavatura ma poteva costare cara, 5,5)

QUARTA - Minuti importanti nelle gambe dopo l'assenza di qualche settimana. Non fa rimpiangere affatto Milenkovic ma viene impegnato poco o nulla da Pierrot e compagni, 6.

FARAONI - Dopo un primo tempo anonimo, nel secondo mette a segno un altro assist nella sua avventura alla Fiorentina. Perfetto il cross che regala a Barak l'occasione per l'1-0, attento in copertura anche se gli avversari sono davvero poca cosa. Puntuale, 6,5 (dal 70' DODO - Il ritorno in campo non è dei migliori con la Fiorentina che rischia qualcosa nel finale di una partita soporifera ma l'importante sarà riaverlo per il finale di stagione. Bentornato, 6).

MANDRAGORA - Mette fosforo e corsa nel centrocampo della Fiorentina ma lo si vede pochissimo se non per un tiro pericoloso nel primo tempo. Sufficiente, 6)

BONAVENTURA - Non la miglior partita di Jack da quando è alla Fiorentina ma porta a casa la pagnotta sbagliando poco e rischiando in una sola occasione da ultimo uomo. Il nuovo ruolo a centrocampo gli si cuce bene, 6 (dal 75' MAXIME LOPEZ - s.v.)

SOTTIL - Doveva dare continuità alla bella prestazione con la Roma, non l'ha fatto. Spesso fermato dagli avversari senza particolari difficoltà, nel secondo tempo si mangia una grande occasione sparando in curva da due passi. Evanescente, 5,5 (dal 75' IKONÉ - Il motivo per cui gioca Sottil lo fa capire lo stesso Ikoné non riuscendo mai ad incidere pur con avversari di dubbio valore. Il solito, 5,5)

BARAK - Si era già fatto vedere un paio di volte nel primo tempo non trovando la porta avversaria, al 58' però è lui a stappare la gara con un colpo di testa perfetto su assist di Faraoni. Palla all'angolino e altro gol del ceco dopo quello decisivo all'andata a Budapest. Quando sente la musichina della Conference gli scatta qualcosa, 7 (dall'82' BELTRAN - s.v.).

NICO GONZALEZ - Pedina fondamentale per Italiano, non riesce mai a trovare lo spazio per il tiro o per essere pericoloso ma fa comunque vedere di avere qualità differenti rispetto ad alcuni compagni. Da lui ci si aspetta però sempre qualcosa di più soprattutto in partite del genere. Sufficienza striminzita, 6)

BELOTTI - Lotta su ogni pallone ed è una presenza pericolosa per gli avversari anche se fallisce le poche occasioni che gli capitano. Resta sempre attivo e per questo si merita la sufficienza pur senza squilli, 6)

NICCOLINI - Doveva portare a casa la qualificazione e lo fa con il minimo sforzo, creando molto poco contro una squadra venuta a Firenze più che altro per fare una scampagnata almeno dal punto di vista sportivo. La Fiorentina stavolta non brilla al Franchi e il pari finale regala qualche brivido di troppo, anche se l'obiettivo è portato a casa: saranno quarti di finale di Conference League, 6.