BARAK DECISIVO. JOVIC POCO COINVOLTO E SPRECONE. DUNCAN HOMBRE VERTICAL. NICO UNICO

GOLLINI - Il primo intervento rischia di regalare il vantaggio alla Samp con una respinta sbilenca sulla testa di Rincon. Anche nella ripresa pare in serata no per quanto riguarda le uscite, per il resto non ha certo occasione di riscattarsi visto che la Samp non tira mai in porta. 5,5

DODO - Sembra sempre che non riesca ad alzare i giri del motore anche se il feeling offensivo con Ikone non è male. Nella ripresa non si fa vedere molto e troppe volte, come nei primi 45 minuti, non affonda quando ne avrebbe la possibilità. 5,5

QUARTA - Capitano della serata è autoritario quando contrasta gli avversari, soprattutto negli anticipi, la sua specialità. Fa tremare il Franchi quando resta a terra dopo un contrasto con Amione, ma poi rientra anche se solo per pochi minuti. 6,5

Dal 71' MILENKOVIC - Entra a freddo ma prende subito il controllo della difesa senza rischiare niente. 6,5

RANIERI - Meno sicuro del compagno di reparto prova a sfruttare l'occasione di mettersi in mostra tenendo la linea e provando a impostare le azioni dalle retrovie. Ci riesce quando trova Jovic in verticale che va in gol ma viene poi annullato per offside. Poi cresce e rischia veramente poco comportandosi con ordine anche in situazioni di pericolo. 6

TERZIC - Veloce è veloce e i cross in area danno sempre la sensazione di essere pericolosissimi. In difesa deve fare poco ed è per questo che riesce a dare continuità alla fase offensiva. Su e in giù per la fascia ha giustificato l'interesse di molte squadre in Italia e all'estero. Sicuramente è un'alternativa di maggiore valore rispetto al minutaggio che gli viene concesso. 6,5

Dall'83' BIRAGHI - S.V.

AMRABAT - Prima partita da titolare dopo il ritorno dal Mondiale, si mette in mostra per la solita forza in mediana affidando la costruzione al compagno di reparto. Si sente troppo sicuro in più di un'occasione, mettendo a rischio il risultato. Soprattutto al 67' quando colpisce di petto in area piccola per Gollini costringendo il portiere ad uscire in modo tempestivo su Rincon. Deve recuperare la forma, e si vede. 5,5

Dal 77' BONAVENTURA - S.V.

DUNCAN - Si fa vedere molto e come sempre prova spesso ad andare in verticale tagliando il campo con il suo mancino. Tocca tantissimi palloni rompendo spesso il gioco avversario. Dispensa cioccolatini che i compagni non hanno la freddezza di godersi a pieno. 7

IKONE - Alterna grandi giocate a qualche errore tecnico sulla linea esterna, però è sempre pericoloso e gli avversari gli prendono male le misure. Nel secondo tempo cala vistosamente fino a scomparire dal gioco offensivo, forse anche per un po' di stanchezza. 6

BARAK - Inizia senza stupire, poi alla prima occasione utile spara al volo da dentro l'area e porta in vantaggio la Fiorentina. Inizia la ripresa con una grande giocata che libera Kouame in area. Poi è ordinato anche se forse troppo spesso fuori dal fulcro dell'azione offensiva. In ogni caso la sua freddezza sotto porta, per questa squadra, è una manna dal cielo. 7

Dall'82' CASTROVILLI - S.V.

KOUAME - Una molla pronta a scattare in ogni momento, inizia impreciso ma col passare dei minuti si rende sempre più pericoloso. Il colpo di testa al 36' è il miglior guizzo della prima parte di gara. Riparte meglio nella ripresa anche se alla prima occasione sbaglia scelta e spara su Contini. Fa ammonire Murillo con una bella giocata sulla sinistra. Nella ripresa è onnipresente, Italiano fa fatica a fare a meno di uno come lui. 6,5

JOVIC - 40 minuti di passeggio e qualche sponda, poi segna ma l'arbitro annulla per fuorigioco quanto meno dubbio. Allo scadere del primo tempo ha un'occasione clamorosa che spara fuori da tre metri dalla riga di porta. Dopo 10 minuti dall'inizio della ripresa va a colpire di testa ma sbaglia di nuovo la mira. La prestazione in generale è tutt'altro da ricordare, anzi diciamo che tutti se la dimenticheranno presto e volentieri. 5

Dal 71' NICO GONZALEZ - Nonostante sia al massimo al 30% della forma fisica, ci mette pochi minuti per far capire che perderlo a gennaio sarebbe quanto meno rischioso. Ha qualità che gli altri non hanno e prima di salutarlo, chi di dovere ci pensi diverse volte. 6,5

VINCENZO ITALIANO - La Fiorentina vince e passa il turno. La formazione vede molti titolari in campo perché l'importanza della Coppa Italia è chiara a tutti. Il problema del gol resta, visto che Jovic dimostra di avere i consueti problemi di freddezza e che ci è voluto il gol di Barak per decidere il match, ma la squadra risponde presente non rischiando praticamente niente. Anche la solidità difensiva è un bel segnale in vista della difficile trasferta di Roma. Il mercato può essere un problema, Italiano dovrà essere bravo a schermare lo spogliatoio fino al 1° di febbraio. Magari con una mano da parte del club. 6,5