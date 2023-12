BARAK, BREKALO, BELTRAN: TRE RISPOSTE DA CERCARE A BUDAPEST

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Budapest città di sogni e speranze. Lo sarà anche per tre calciatori viola, tre personaggi in cerca d'autore che oggi potrebbero trovare spazio dal primo minuto. Tre B, Barak, Brekalo, Beltran, alla ricerca di risposte diverse nella capitale ungherese.

Brillantezza - Antonin Barak cerca soprattutto questo, la forma fisica migliore dopo un'estate travagliata e un inizio stagione da comprimario. Dopo aver sfiorato il gol contro il Genk ed aver avuto la maglia da titolare anche col Parma, per non rischiare di diventare solamente l'uomo da "metà settimana" e acquistare minutaggio anche in campionato, il centrocampista ceco deve dare prova di essersi ristabilito principalmente a livello atletico.

Bivio - E' dove si trova Josip Brekalo. A meno di un anno dal suo arrivo a Firenze, l'esterno croato non ha mai convinto e, di conseguenza, mai acquisito continuità. Tant'è che c'è chi inizia a mettere in discussione anche il suo futuro in viola. Ai posteri, ma soprattutto al campo, l'ardua sentenza. Al classe '98 la scelta su quale strada imboccare. L'ultima svolta, prima del mercato, potrebbe essere proprio quella di stasera alla Groupama Arena.

Bonus - Cerca un booster di fiducia anche il Vikingo, Lucas Beltran. Il bonus di ottimismo lo ha fatto negli ultimi giorni grazie alle parole di Vincenzo Italiano, che non riferendosi diretamente all'argentino ha sottolineato come a suo giudizio il vento sull'attacco viola stia cambiando. La riprova ci sarà stasera: il bonus di una trasferta europea, una notte di Conference in cui le difese non sono quasi mai propriamente delle trincee inespugnabili. Un bonus che aspetta anche il River Plate: alle prestazioni e soprattutto ai gol (che per ora latitano) del classe 2001 è legato il compenso extra che la Fiorentina dovrebbe girare ai millionarios (un bonus, per l'appunto, di 12 milioni di euro che alzerà la cifra totale del passaggio di Beltran in viola a 25 milioni).

Tre personaggi, tre obiettivi diversi: uno stesso punto di partenza, la Groupama Arena. Italiano li spronerà con la maglia da titolare, poi starà a loro. Barak, Brekalo e Beltran. Tre B (più un'altra, Budapest) protagoniste del giovedì della Fiorentina.