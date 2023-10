BALDANZI, Deluso dal mercato, cambia agente

FirenzeViola.it

Che Tommaso Baldanzi sia stato ad un passo dalla Fiorentina questa estate non è un mistero, che poi sia saltato tutto per tanti motivi (il mancato passaggio in Premier di Castrovilli in primis) neanche. Tra il giocatore e l'entourage il rapporto sembra così essersi incrinato con il giocatore che si sentiva evidentemente già pronto per il salto di qualità come ha ammesso anche in qualche intervista ("spero di essere il prossimo ad uscire da Empoli"), pur dicendosi poi soddisfatto di essere rimasto in azzurro. Sta di fatto che Baldanzi cambia agente e, dalla scuderia dei Pastorello passa a quella di Riso.

Attualmente in Under 21, alla ripresa del campionato Baldanzi si ritroverà di fronte proprio la Fiorentina di cui poteva già far parte. Chissà se il viola resta nel suo destino.