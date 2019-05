BABACAR, Amaro esordio dal 1° minuto nella Liga

EX VIOLA SEMPLICI, ANCHE IL SASSUOLO SULLE SUE TRACCE. MA... Non solo Bologna e Lazio, ma anche il Sassuolo starebbe seguendo con interesse l'evolversi della carriera di Leonardo Semplici, autore di un percorso con la SPAL straordinario sia per la scalata alla A che per la seconda salvezza consecutiva ormai a un passo... Non solo Bologna e Lazio, ma anche il Sassuolo starebbe seguendo con interesse l'evolversi della carriera di Leonardo Semplici, autore di un percorso con la SPAL straordinario sia per la scalata alla A che per la seconda salvezza consecutiva ormai a un passo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 4 Maggio 2019. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi