ATALANTA E FIORENTINA, DESTINI INCROCIATI TRA CAMPIONATO E COPPE PER UN POSTO AL SOLE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Le sfide tra Fiorentina ed Atalanta non hanno mai un sapore banale perché mette di fronte due società prese a modello e due squadre sempre in lotta tra loro per un posto al sole, immediatamente dietro alle big. E non a caso si trovano al sesto e all'ottavo posto, divise da quattro punti e in corsa per l'Europa nonostante l'impegno ancora su tutti e tre i fronti (uniche due italiane sia in Coppa Italia che in Europa). La Fiorentina, nonostante sulla carta sia più debole, può aspirare ad un'Europa più nobile proprio battendo l'Atalanta, ultimo treno dopo quello perso a tempo scaduto con la Roma.

Ma ad aprile le due squadre incroceranno i loro destini anche in Coppa Italia, in semifinale, strada alternativa al campionato per arrivare all'Europa League. Due sfide, il 3 a Firenze e il 24 a Bergamo che in mezzo vede anche gli impegni europei., l'11 e il 18. Ben più impegnativo quello dell'Atalanta contro il Liverpool, prima in Inghilterra e ritorno a Bergamo, mentre il Viktoria Plzen è sicuramente un avversario più abbordabile per i viola (con ritorno al Franchi).

Ma nel mezzo altre tre partite di serie A, più tranquillo e regolare per l'Atalanta, con una sfida sentita e difficile quello della Fiorentina. Dopo il Napoli prima di Pasqua e la Coppa a Firenze, gli orobici hanno nell'ordine il 6 la trasferta di Cagliari, il 13 il Verona in casa e il 20 la gara di Monza. Per i viola dopo Milan e Coppa Italia in casa, il 6 c'è la sfida con la Juve, il Genoa dell'ex e attenzionato Gilardino in casa e il 20 trasferta a Salerno.