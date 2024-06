ATA-FIO 2-3, Infortunio per Scalvini. Out per l'Europeo?

02.06.2024 19:41 di Redazione FV @firenzeviola_it vedi letture diTwitter: FirenzeViola.it © foto di www.imagephotoagency.it Costretto ad un cambio Gian Piero Gasperini. All'82' l'Atalanta sostituisce Scalvini con Hateboer. Il giovane centrale bergamasco, convocato in Nazionale da Spalletti, rischia di saltare l'Europeo.