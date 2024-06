ATA-FIO 2-2, I nerazzurri pareggiano con Scalvini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta pareggia di nuovo. Questa volta a segnare è Giorgio Scalvini con un gran destro da fuori area batte Martinelli. Primo gol in campionato per il giovane centrale nerazzurro che, servito da Lookman, stoppa bene il pallone e, senza avversari pronti ad uscire su di lui, scaraventa il pallone in rete con una rasoiata dal limite dell'area.