ASSO DI COPPE

Quest'oggi alle ore 18 la Fiorentina scenderà in campo contro la Sampdoria nel match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Italiano non deve sottovalutare la partita, ma certo è che ha di fronte a sé un'occasione che non può lasciarsi sfuggire.

La Sampdoria non sta vivendo la sua miglior stagione e, nonostante abbia iniziato il 2023 battendo in trasferta il Sassuolo, si trova ancora al penultimo posto in classifica con 9 punti raccolti in 17 partite (al pari dell'Hellas Verona) e la salvezza dista ben sei lunghezza (lo Spezia occupa il sedicesimo posto in classifica con 15 punti). La squadra di Stankovic inoltre non avrà a disposizione Andrea Conti, Manuel De Luca, Manolo Gabbiadini, Ignacio Pussetto, Fabio Quagliarella, Simone Trimboli e Gonzalo Villar. Anche la Fiorentina conta alcuni indisponibili, tra gli ultimi Cabral, Terracciano e Saponara.

Quella di oggi è un'occasione ghiotta anche in virtù del risultato di ieri sera tra Milan e Torino, visto che la vincente tra Fiorentina e Sampdoria sfiderà proprio la squadra di Ivan Juric ai quarti di finale. Certo, i granata non sono un avversario da sottovalutare, ma se la Viola dovesse passare il turno giocherebbe ancora una volta in casa, a differenza di quanto sarebbe accaduto se fosse passato il Milan.

In aggiunta ai buoni motivi già citati, la partita di oggi è un asso importante che Italiano può tirar fuori dalla sua manica anche tenendo in considerazione l'attuale classifica. La Fiorentina al momento è all'ottavo posto in classifica ed è esattamente a -8 dalla Roma che occupa la settima posizione: la Viola ci proverà fino all'ultimo, ma raggiungere le posizioni europee tramite il campionato non sarà facile.

Ed ecco che la Coppa Italia, oltre alla Conference League, rappresentano una grande opportunità per la Fiorentina.