ARTHUR, Ennesima prova positiva: i numeri col Monza

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La prova di Arthur contro il Monza è stata l'ennesima gara convincente del brasiliano. Oggi, la nostra redazione ha approfondito nel dettaglio la partita del numero 6 viola contro i brianzoli. Ne riportiamo un estratto:

L'importanza di Arthur si è notata anche nella gara di ieri che la Fiorentina ha vinto contro il Monza 0-1. A dirlo sono i numeri, il regista nativo di Goiânia infatti nella serata dell'U-Power Stadium ha effettuato in maniera corretta il 95% dei passaggi che ha tentato. Una percentuale inferiore solamente a quelle di Sottil, Beltran e Birindelli. Questi tre calciatori, che hanno registrato una percentuale di passaggi riusciti del 100%, hanno però giocato molti meno palloni rispetto ai 53 dell'ex Barcellona, 8 Sottil e Birindelli e 14 Beltran. Non solo, Arthur è stato anche il giocatore tra tutti quelli scesi in campo ieri ad aver effettuato il numero più alto di passaggi in avanti riusciti(27) e il maggior numero di recuperi(8).

