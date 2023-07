ARTHUR E UN CONTRATTO SUI GENERIS. IN SERATA A FIRENZE

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Arthur Melo sarà un calciatore della Fiorentina. L’operazione si è chiusa nel giro di una settimana esatta: giovedì scorso, infatti, Sky Sport aveva riportato dei primi sondaggi operati dalla dirigenza viola, i quali si sono poi evoluti in un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20. Una trattativa non esente da ostacoli, specie riferiti ai termini del cachet, abilmente superati nel corso dei giorni.

Alla fine della fiera si è optato per la soluzione compartecipata: l'ingaggio del brasiliano sarà coperto in comunione da Fiorentina e Juventus con una percentuale subordinata al numero di presenze che il centrocampista riuscirà a inanellare. Italiano è pronto così ad abbracciare il suo nuovo regista, che tra l'altro è atteso a Firenze già nella giornata di oggi. L'obiettivo è quello di sbarcare nel capoluogo toscano in serata.

Domani invece sarà la volta delle visite mediche di rito, suddivise in due parti: una delle quali si terrà al Viola Park, l’altra come di consueto alla clinica Fanfani. Dopodiché la firma sul contratto che lo legherà per almeno dodici mesi al club di Rocco Commisso, nella speranza di poter formalizzare il riscatto a stagione conclusa, che significherebbe per il quasi ventisettenne aver disputato un'annata soddisfacente.