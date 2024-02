ARTHUR, DA CAPOSALDO A INCOGNITA. E I DUBBI SUL FUTURO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L’inizio di stagione di Arthur Melo ha sorpreso un po’ tutti. Specie in relazione al suo passato complesso che, tra infortuni e limiti caratteriali, ne metteva in dubbio l’affermazione a Firenze. Dopo poche partite, invece, il brasiliano ha convinto allenatore e tifoseria, tanto da diventare il caposaldo della scuderia viola, al pari di Nicolas Gonzalez e Giacomo Bonaventura. Quasi come se la Fiorentina cambiasse pelle in sua assenza, o degli altri due leader.

Poi l’inizio della burrasca. Tra l’altro di difficile collocazione visto che di problemi fisici particolarmente impattanti non se ne sono riscontrati se non in occasione della trasferta di Lecce che il classe ’96 ha dovuto disertare per via di un affaticamento muscolare, risolto tutto sommato in tempi anche abbastanza brevi visto che col Frosinone era in campo (seppure per diciassette minuti). Com'è come non è, l'apporto di Arthur sta venendo meno.

E non è da escludere che, se la sua involuzione non subirà una battuta di arresto repentina, il "problema" del riscatto dalla Juventus eviti di sussistere. Specie in presenza di un ingaggio come noto fuori budget per le casse della Fiorentina, dunque difficilmente sostenibile. Ricordiamo che più della metà del suo stipendio è allo stato attuale garantita dai bianconeri. Insomma, terra chiama Arthur e le risposte sono attese rapide e decise.