ANCORA UN MIRACOLO ITALIANO MA... CHI SI COMPRA?

Non sono sicura di chi sia più stanco fra i calciatori viola e i tifosi, che ansia! Anche stavolta dopo il Parma si passa ai rigori, anche stavolta non sono bastati i 120 minuti, anche stavolta le coronarie hanno retto ma, ragazzi, abbozzatela di farci vivere in tensione così. Vero è che la gioia poi compensa lo sfinimento e la preoccupazione, che gli abbracci finali fanno dimenticare tutto e non guardi più indietro ma avanti verso la semifinale di Coppa Italia, la terza con Italiano cioè tutti gli anni che ha allenato la Fiorentina. Non si può che complimentarci col nostro tecnico che, nonostante rose non eccelse, è riuscito a fare dei veri e propri miracoli, ad imporsi all’attenzione col suo credo, facendo chiaramente anche errori ma ottenendo il massimo possibile.

Complimenti anche ai suoi ragazzi per questa ennesima impresa che, soprattutto nel primo tempo, pensavo potesse non arrivare perché il Bologna ha onestamente giocato meglio (ma quanto è forte quello Zirkzee, pagato solo 8 milioni?), nel complesso i felsinei hanno colpito una traversa e un palo (forse anche uno esterno) e i viola non riuscivano a concretizzare. La Fiorentina è scesa in campo con uno schieramento diverso, ma i problemi sono rimasti i soliti con l’attacco che non segna, le migliori occasioni tra i nostri le hanno avute Kayode e Quarta, e le difficoltà a chiudere la partite si sentono ma su una cosa la Fiorentina è cambiata col tempo e cioè non molla mai, è un gruppo che si supporta e mette il cuore dove non arriva la tecnica. Oggi siamo contenti ma non tutti hanno questo requisito, non vorrei che voi pensaste che sono diventata improvvisamente buona!

Ci sono calciatori che anche ieri hanno deluso e non hanno dato l’apporto che vorremmo e per questo siamo in fervente attesa che il mercato di riparazione possa prendere il via per la Fiorentina. Non capisco come seriamente si possa pensare di non rinforzare questo gruppo che sì, ha fatto e fa miracoli, ma non possiamo permetterci di sfidare la fortuna, nel senso che non sappiamo quanto ancora si possa resistere senza Gonzalez e senza attaccanti redditizi. Essere quarti in classifica in campionato non deve essere una consolazione ma uno stimolo, così come la possibilità di giocarci per l’ennesima volta la Coppa Italia per vincerla casomai a questo giro e la Conference è ancora in ballo.

Visto che ieri allo stadio campeggiavano striscioni con scritto “Dove giocherà la Fiorentina?” e non voglio entrare ora nel merito della questione, mi immagino che si possa farne uno con scritta quella frase che contraddistingue la smania di tutti noi e che reciti “chi si compra?”. Spero che la dirigenza viola non pensi che si sia tutti dei rompiballe, ma la passione per la nostra squadra ci porta a pretendere qualcosa di più, soprattutto quando la Fiorentina sta dando tanto ma la paura è che diventi troppo, cioè che non riesca a reggere questi ritmi.

Ieri sera abbiamo visto il Mister che ha sollevato ed abbracciato un bambino del parterre, stavolta non ci sono state discussioni antipatiche, e l’immagine è stata molto tenera perché coinvolgere il futuro del nostro tifo ed è bene regalare ai nostri giovani, ma anche a noi agee, situazioni di festa come quella di ieri sera.

La Signora in viola