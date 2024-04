AMRABAT, Stagione disastrosa e un ritorno sempre più concreto

FirenzeViola.it

Se è vero che il mercato non dorme mai, allora per la Fiorentina è utile fare già delle riflessioni per la squadra che sarà, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo, reparto che la prossima stagione potrebbe essere completamente rivoluzionato. Con Castrovilli in partenza e Arthur, Bonaventura e Duncan in bilico, l’unico giocatore che al momento sembra sicuro a continuare la sua avventura a Firenze è Rolando Mandragora. Tanti saluti, dunque, ma anche qualche cavallo di ritorno dall’Inghilterra, dove per Sofyan Amrabat l’esperienza al Teatro dei Sogni si è ormai trasformata in un vero e proprio incubo. Complice anche l’esplosione del giovanissimo Kobbie Mainoo, il marocchino è ormai finito ai margini della rosa del Manchester United e si appresta a rivivere, vedremo se solo in modo momentaneo, una ricomparsa al Viola Park.

LA DISASTROSA STAGIONE DI AMRABAT CON I RED DEVILS – Per raccontarvi al meglio la stagione di Sofyan Amrabat abbiamo contattato Ada Cotugno, giornalista di Fanpage ed esperta di calcio inglese, che ha tracciato un quadro particolarmente scoraggiante: “Tutti si aspettavano di ammirare quel giocatore visto ai Mondiali in Qatar, ma il marocchino non è riuscito ad assestarsi a quel livello. All’inizio ha giocato anche come terzino ma poi è calato. La verità - ci dice Ada Cotugno - è che lui non era pronto per la Premier League: ha avuto difficoltà sul piano fisico e non ha retto alla concorrenza di Casemiro e Mainoo, uno dei migliori giovani del campionato”. Un calo di rendimento che ha suscitato le ire dei tifosi Red Devils, che sui social sono insorti additandolo come uno dei peggiori acquisti degli ultimi anni. Non un paragone lusinghiero, visti gli anni bui che lo United sta passando da quando Sir Alex Ferguson salutò i Mancunians. Sembra passata un’eternità da quando Amrabat sbalordì tutti in Qatar, giocando il suo primo Mondiale con la personalità di un veterano e trascinando il suo Marocco ad una storica semifinale, persa poi con la Francia di Mbappe. Fu in quel match che il marocchino affondò un tackle per recuperare la palla sull’asso del PSG che fece sobbalzare tutti dalla sedia. Ricordi di un tempo che fu. Possibile dunque che Amrabat vada annoverato a quei tanti casi di giocatori che riescono a overperformare a tornei di questo tipo? “Sì, può farsi - ci dice Ada Cotugno, che aggiunge - Ai Mondiali ha giocato benissimo, ma è stato un po’ una sorpresa per tutti e forse ha portato ad un cambio di casacca un po’ troppo accelerato”.

IL FUTURO – Un futuro lontano da Old Trafford sembra ormai scontato per Amrabat e, aggiunge Cotugno, probabilmente anche dalla Premier League, campionato in cui non è mai riuscito ad adattarsi. Difficile comunque ipotizzare una permanenza a Firenze che superi l’estate. Ultimamente sono state paventate due ipotesi italiane, con Milan e Juventus alla finestra per monitorare la situazione. Con i bianconeri, a tal proposito, potrebbe aprirsi un discorso che coinvolga Arthur Melo. Vedremo se poi Atletico Madrid e Barcellona, che tanto sembrarono interessate al centrocampista, torneranno a bussare alla porta di Daniele Pradè. Fantamercato per ora, ma è indubbio che la telenovela Amrabat sia destinata ad avere un sequel.