AMRABAT, Per evitare assalto big serve il rinnovo

INDISCREZIONI DI FV IND.FV, PER CASTRO RIENTRO GRADUALE: NO AMICHEVOLI La notizia di Gaetano Castrovilli in gruppo ieri ha fatto esultare sia i compagni che tutto l'ambiente. Di sicuro la Fiorentina ritrova un talento che in questi mesi è mancato e che sarà una freccia in più per recuperare terreno nella seconda... La notizia di Gaetano Castrovilli in gruppo ieri ha fatto esultare sia i compagni che tutto l'ambiente. Di sicuro la Fiorentina ritrova un talento che in questi mesi è mancato e che sarà una freccia in più per recuperare terreno nella seconda... NOTIZIE DI FV GOLLINI, SITUAZIONE COMPLESSA: FUTURO DIPENDE DA LUI Una delle notizie più lette sulle pagine di FV quest'oggi è l'approfondimento in merito al futuro di Pierluigi Gollini. Dopo le parole pronunciate ieri da Pradè la sua situazione è sempre complessa poiché il direttore sportivo viola... Una delle notizie più lette sulle pagine di FV quest'oggi è l'approfondimento in merito al futuro di Pierluigi Gollini. Dopo le parole pronunciate ieri da Pradè la sua situazione è sempre complessa poiché il direttore sportivo viola... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 dicembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi