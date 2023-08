AMRABAT, Ormai ai ferri corti, ma nessuno affonda

Nuova giornata che si è conclusa con un nulla di fatto sul fronte Sofyan Amrabat. Dall'Inghilterra continuano a rimbalzare le voci sull'interesse del Manchester United che però non affonda e anzi, valuta anche altri profili per il centrocampo. Si è rifatto sotto l'Atletico Madrid ma con tutta probabilità non potrà offrire quanto vuole la Fiorentina.

E quindi? Il marocchino vive praticamente da separato in casa questi ultimi giorni di mercato e la società viola riflette sul da farsi in attesa di un'offerta concreta. Altrimenti, come suggerito da Dunga, Amrabat dovrà pensare di restare a Firenze.