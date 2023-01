AMRABAT NONOSTANTE TUTTO: LA VIOLA CONTA SU DI LUI. E LE PAROLE DI BARONE...

La sconfitta contro la Roma ha portato con sé tanti aspetti sui quali riflettere, soprattutto guardando la classifica che al momento vede la Viola al nono posto a -11 dalle zone europee. Tanto, forse troppo per poter sperare di raggiungere quel posto sudato e conquistato lo scorso anno.

Nonostante la brutta prestazione generale però, c'è stato un giocatore viola che si è distinto rispetto a tutti gli altri, ovvero Sofyan Amrabat. Il marocchino ha fornito un'altra solidissima prestazione ed è stato tra gli ultimi a mollare. Statistiche alla mano infatti l'ex Verona nel match di ieri sera è stato il 1° per palloni giocati (88), passaggi riusciti (70) e 2° per chilometri percorsi, dietro solo a Cristante. Numeri che dimostrano quanto questo giocatore sia fondamentale per Biraghi e compagni e oltre a ciò, considerando anche le ottime prestazioni dei mesi scorsi, le parole di Barone suonano come una rassicurazione per i tifosi viola: "Abbiamo programmato tutta la stagione. Sia Nico che Amrabat non sono in vendita, lo confermo".

Una conferma da parte del direttore generale viola che mette in chiaro le intenzioni della società in merito a due giocatori essenziali per Italiano. La Fiorentina, anche se il campionato ad oggi rischia di riservare alla squadra gigliata posizioni anonime, ha nel mirino il 1° febbraio, quando al Franchi arriverà il Torino per i quarti di finale di Coppa Italia e il 16 dello stesso mese, quando andrà in scena il primo round contro il Braga e in entrambe le occasioni vuole poter contare sul numero 22 e il 34, nonostante le tanti voci di mercato.