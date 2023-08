AMRABAT, Assente per un fastidio al piede. Gli altri...

FirenzeViola.it

La Fiorentina è partita verso l'Inghilterra per svolgere la Sela Cup contro Newcastle e Nizza. Secondo quanto raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, Sofyan Amrabat non ha preso parte alla trasferta per un fastidio al piede dopo la partita contro il Grosseto, Antonin Barak è in attesa di una prossima valutazione che è prevista per fine agosto, Distefano e Sottil continueranno lavoro individuale a Firenze e Niccolò Pierozzi sta ancora svolgendo un percoso di riabilitazione post ricovero.