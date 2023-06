AMRABAT ALLA TONALI: LA SPERANZA VIOLA DOPO IL SILENZIO SPAGNOLO

FirenzeViola.it

La Fiorentina ha fatto sapere indirettamente di non avere fretta, ma è chiaro che il mercato viola sia ancora in attesa che qualcosa si muova intorno al marocchino. Sofyan Amrabat è uno dei pezzi pregiati del mercato del club di Commisso, ha di fatto già salutato la squadra dopo la finale di Conference League e ora sta aspettando solo di risolvere il grande interrogativo sul proprio futuro.

Se a gennaio il Barcellona si era mosso concretamente ma con un'offerta debole, ovvero con una semplice proposta di prestito con diritto di riscatto, adesso i catalani sono concentrati su altri profili e hanno lasciato Amrabat molto indietro tra le priorità di mercato. Lo stesso centrocampista si è reso conto di questa condizione ed è anche per questo che, insieme ad agente e fratello, si sta concentrando su altri club potenzialmente interessati.

L'Atletico Madrid è da sempre una pretendente e in giornata è arrivata la conferma anche da un media importante come L'Equipe. Il problema è però simile a quello del Barça, ovvero che i problemi economici dei Colchoneros non sono banali e senza eventuali cessioni di spicco, difficilmente potranno presentare un'offerta all'altezza delle aspettative della Fiorentina.

La speranza viola è che qualcosa si muova in Inghilterra, un po' come accaduto per Tonali e il Newcastle. Serve una squadra che sia convintamente interessata ad Amrabat e soprattutto pronta a mettere sul piatto almeno 25 milioni di euro. Il centrocampista è convinto di valere una squadra da Champions League, ma per il momento nessuno ha fatto passi concreti nella sua direzione.

In un'estate dove giocatori come Declan Rice verranno ceduti a più di 100 milioni di euro, la Fiorentina giustamente non si accontenterà delle briciole di uno dei giocatori migliori del Mondiale in Qatar. Servirà un lavoro extra da parte dell'entourage oltre alla competenza dei dirigenti viola per trovare una soluzione. Anche perché se il club fa trapelare una certa tranquillità, Italiano, attualmente in vacanza in Sicilia, ha già fatto sapere a chi di dovere che uno dei suoi desideri sarebbe quello di iniziare la nuova stagione con a disposizione il sostituto di Amrabat.