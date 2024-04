AMICI-NEMICI PER LA QUARTA VOLTA E UN TREND DA CONFERMARE

FirenzeViola.it

Milenkovic contro Vlahovic, amici nella vita ma in campo contro ancora una volta. Con il difensore serbo che cercherà di mantenere il trend che vuole l'ex attaccante ancora a secco di gol e assist contro i viola, così come Federico Chiesa. Un gol nel febbraio 2023 Vlahovic lo fece a dire il vero ma fu annullato al Var. L'attaccante lasciò non senza polemiche Firenze, dopo il mancato rinnovo e lo scontro club-agente, a fine gennaio 2022, di notte e in pieno periodo Covid da cui era stato anche colpito.

Da allora la Juve "di Vlahovic" ha affrontato sei volte la Fiorentina ma in una il serbo non è sceso in campo mentre si è ritrovato di fronte Milenkovic (amico e connazionale con il quale era stato preso dal Partizan, indivisibili negli anni in viola) solo tre volte. Dalla prima volta in Coppa Italia nel marzo 2022 e in campionato il 22 maggio 2022 in cui applaudì il ritorno in Europa della Fiorentina sentendosi compartecipe di quel settimo posto per i gol fatti nella prima parte di stagione, fino allo scorso novembre (senza però appunto Milenkovic) quando al 90' sfidò i tifosi per consegnare la maglia ad una fan viola nel parterre, cinque sfide (comprese quello da subentrato) in cui appunto non è stato mai decisivo tranne per quel gol annullato.

L'emozione (soprattutto alla prima gara) probabilmente lo ha frenato e neanche il tifo contro del Franchi lo ha mai esaltato troppo come gli succede in situazioni ostili, fin da quando era in viola. Dopo due anni di lontananza l'attaccante che sembra tornato in forma ed ha segnato anche mercoledì scorso contro la Lazio in Coppa proverà invece ad invertire il trend di sterilità contro i viola, marcato però a vista - sorprese a parte -dal suo grande amico Nikola.