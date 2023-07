AMICHEVOLI, Amrabat e Nico non partono col gruppo

FirenzeViola.it

Sofyan Amrabat e Nicolas Gonzalez non faranno parte della trasferta di Belgrado: il marocchino e l'argentino, rientrati ieri al Viola Park dopo qualche giorno extra concesso dalla società a seguito degli impegni con le proprie nazionali, non partiranno con la squadra per la Serbia, dove domani sera la Fiorentina sfiderà la Stella Rossa per la prima amichevole internazionale di questo precampionato. La società fa sapere che in questi giorni Amrabat e Nico continueranno la loro preparazione atletica a Firenze.