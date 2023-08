ALTRO GIRO, ALTRO MATCH: VIOLA A CACCIA DI CERTEZZE OFFENSIVE COL MERCATO SULLO SFONDO

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta di ieri contro il Newcastle, quest'oggi la Fiorentina avrà una seconda occasione per dare continuità alle buone impressioni messe in mostra e soprattutto per trovare la via del gol. Tra la sfida di Belgrado e quella del St. James Park infatti i viola sono rimasti a secco di reti e ne hanno subite ben 7 (5 solo dai serbi). Condizione in crescendo, ma anche una quadra offensiva da trovare.

Presumibilmente quest'oggi toccherà a Luka Jovic guidare l'attacco Viola, con Cabral che ieri ha giocato più di 80 minuti senza però convincere. Per il serbo un'occasione da non sprecare, soprattutto con le poche amichevoli rimaste e l'inizio del campionato che si avvicina sempre di più. E oltre a ciò c'è l'aspetto calciomercato, anche se ad oggi sembra essere Cabral il maggior indiziato ad essere ceduto nel caso in cui dovesse arrivare un nuovo attaccante. Da qui i nomi di Lucas Beltran e M'bala Nzola, che sono da tempo in orbita Fiorentina, ma che nelle ultime ore sembrano aver staccato tutti gli altri.

Attaccanti diversi, ma utili allo stesso modo alla causa di Vincenzo Italiano. Beltran può svariare su tutto il fronte d'attacco e rappresenta un jolly alla Kouame, per intenderci, ma con più qualità e capacità di giocare spalle alla porta. Nzola invece è il prototipo di attaccante fisico, capace di venire fuori dall'area e giocare con gli esterni. Insomma, di fare, con le dovute proporzioni, quello che faceva Vlahovic. La sfida di oggi dunque sarà decisiva per le sorti del mercato, ma la strada sembra tracciata.