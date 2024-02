ALLENATORI-CT, Pochi esempi ma l'ultimo fu Terim

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli si prepara ad accogliere il suo nuovo allenatore, Francesco Calzona attuale CT della Slovacchia e oramai a tutti gli effetti nuovo tecnico degli azzurri. Una novità per il panorama internazionale: raramente un allenatore lo è stato in contemporanea di un club e di una nazionale, ma così sarà per il classe '68 destinato a diventare il terzo allenatore stagionale per i partenopei.

Nella storia si ricordano pochissimi casi, come ad esempio Guus Hiddink contemporaneamente CT della Russia e allenatore del Chelsea, oppure Alex Ferguson contemporaneamente alla guida della Scozia e dell'Aberdeen. Ma l'ultimo esempio è stato di un allenatore che conosce bene anche la Fiorentina, cioè Fatih Terim: l'Imperatore ha guidato allo stesso tempo sia il Galatasaray che la Turchia nel 2013.