ALLENAMENTO, Incertezza su condizioni di Beltran

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina dopo la sconfitta con la Juventus riprende il cammino in Conference dove, giovedì, dovrà confermare il suo primato battendo anche in trasferta il Cukaricki. La squadra ha ripreso già ieri a lavorare al Viola Park (solo scarico) e la maggiore incertezza ancora nella seduta di oggi è rappresentata dalle condizioni di Beltran, uscito malconcio dalla partita con i bianconeri tanto da essere sostituito proprio dopo una botta presa, e dunque a parte. Secondo quanto appreso, solo domani lo staff valuterà se convocarlo. Non è il solo comunque da valutare, con qualche giocatore non al meglio e qualcuno che ha fatto gli straordinari come Parisi.