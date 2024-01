AL MAPEI È EMERGENZA ESTERNI: E SE LA SOLUZIONE FOSSE… PARISI?

FirenzeViola.it

Nonostante l’inizio del calciomercato abbia catalizzato su di sé l’attenzione della maggior parte di tifosi della Fiorentina, impegnati ad indagare quali potranno essere i nuovi volti che arriveranno in riva all’Arno nell’immediato futuro, la trasferta contro il Sassuolo si avvicina e al Viola Park - nonostante l’entusiasmo alle stelle per una classifica importante - si deve fare i conti anche con qualche problema di formazione. Con gli infortuni di Nico Gonzalez e Sottil e Kouame impegnato con la Costa d’Avorio in Coppa d’Africa, al Mapei Stadium (ma non solo) Vincenzo Italiano potrà contare sui soli Ikone e Brekalo sulle corsie esterne, ecco perché il tecnico gigliato potrebbe anche decidere di optare per delle soluzioni alternative.

La prima è chiaramente un cambio modulo che porterebbe a giocare a due davanti con la coppia Beltran-Nzola. Si tratta di un’opzione che molti supporters viola invocano da inizio anno ma che il Mister non sembra aver mai preso veramente in considerazione. Soltanto nel match al Franchi contro l’Hellas Verona giocato lo scorso 17 dicembre i due centravanti viola agirono insieme dal primo minuto, anche se - dal punto di vista tattico - Beltran si posizionò al posto di Bonaventura come “trequartista”. In questo caso, invece, Italiano sarebbe chiamato ad utilizzare un 3-5-2 con una linea difensiva composta da Milinkovic, Quarta e Ranieri e con Kayode e Biraghi/Parisi schierati come esterni sulla linea di centrocampo. Difficile, come detto, che si scelga questa strada, nonostante la Fiorentina abbia chiuso con la difesa a 3 gli ultimi tre incontri disputati.

La seconda soluzione, va detto più estrosa, sarebbe quella di schierare Parisi come esterno sinistro di attacco (o come esterno sinistro di centrocampo in un 4-4-2). Si tratterebbe di un’opzione quantomeno bizzarra ma che non sarebbe una novità assoluta per l'ex Empoli. Parisi, infatti, ha ricoperto il ruolo di centrocampista di sinistra per diverse partite ai tempi della Primavera del Benevento e dell’Avellino nella stagione 2019/20. Ciò nonostante, anche (e soprattutto) questa ipotesi è difficile che possa essere messa in pratica perché vorrebbe dire costringere di nuovo il ragazzo ad uno sforzo anche maggiore di quello richiestogli a novembre, quando fu chiamato a giocare per circa un mese da terzino destro per sostituire l’infortunato Kayode. Vincenzo Italiano però mai come quest’anno ha saputo adattarsi alle circostanze e mutare il proprio assetto tecnico-tattico a seconda degli eventi; chissà che non possa davvero tirare fuori dal proprio cilindro una soluzione diversa da quelle utilizzate finora.