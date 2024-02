AGGRAPPATI A NICO

FirenzeViola.it

Il derby di Empoli si presenta quanto mai complicato per la Fiorentina che ha comunque sempre dimostrato di sapersi rialzare dalle situazioni difficili. La storia della Fiorentina di Vincenzo Italiano permette di credere in una risalita in cui la spinta sembra essere proprio la caduta libera, un po' come sulle montagne russe. Ma la storia la devono fare i big, chiamati come non mai a prendere la squadra sulle spalle, sempre che Italiano non li faccia riposare, a partire da Gonzalez, capocannoniere con 10 gol di cui 7 in campionato e che ha firmato l'ultima vittoria ad Empoli. L'argentino con il Frosinone pur non brillando ha segnato un bel gol di destro che avrebbe dovuto dargli fiducia ma a Bologna ha fatto un passo indietro nelle prestazioni e sembra faticare a ritrovare la forma.

Il lungo stop tra metà dicembre e fine gennaio si fa ancora sentire con Italiano che ha alzato gradualmente il minutaggio, dalla mezzora da subentrato con l'Inter e i 25 a Lecce fino ai 60 con il Frosinone e i 71 di Bologna da titolare. Ora il salto deve essere di qualità perché la squadra ha bisogno di lui vista la discontinuità sull'altra fascia di Ikoné e Sottil. E oltre che da Nico la Fiorentina non può prescindere dalle prestazioni di Bonaventura e Arthur, il segnale ora deve arrivare da loro perché se non sono in forma e in grado sarà giusto tenerli in panchina.