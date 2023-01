AG. BIANCO, Resta in viola: rifiutate le offerte di prestito

Giuseppe Galli, procuratore del centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco, ha parlato del futuro del suo assistito che in queste settimane ha disputato delle ottime partite in amichevole. Queste le sue parole: “Il ragazzo è contentissimo, il minutaggio che Italiano gli ha dato nelle amichevoli gli è servito per dimostrare che nella rosa della prima squadra può starci benissimo. La Fiorentina ha intenzione di tenerlo, delle offerte di prestito sono arrivate ma sono state tutte rispedite al mittente. Quando un giovane ha dei giocatori forte davanti può solo imparare da loro, per questo è importante stare con i grandi; Bianco ci teneva a rimanere in prima squadra perché ogni giorno può imparare dai compagni più esperti”.

Prosegue: “Secondo me i giovani più giocano e più migliorano. Solitamente i ragazzi all’inizio sono un po’ frenati dalla paura di sbagliare, perché in Italia si tende a giudicare sempre troppo in fretta. Bianco invece ha dimostrato di avere una grande personalità, e quelle poche volte che ha giocato l’ho visto sereno e tranquillo. Ovviamente il suo obiettivo è quello di scendere in campo più spesso, però al tempo stesso è consapevole della sua posizione e quindi lavora ogni giorno per farsi trovare pronto in caso di bisogno. Comunque se la Fiorentina lo vuole tenere significa che ha intenzione di puntarci”.