ADLI, Out dai convocati perché ancora dolorante

Yacine Adli è fuori dalla lista dei convocati della Fiorentina per la gara di stasera contro il Pafos. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it lo staff tecnico ha preferito lasciarlo a riposo dopo la botta presa a Como che il centrocampista non ha ancora totalmente smaltito. Raffaele Palladino ha voluto preservare il francese anche in vista dell'incontro di domenica con l'Inter.