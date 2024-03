ADDIO JOE, L'uomo di Rocco sempre in prima linea

FirenzeViola.it

Lo stesso strazio provato sei anni fa, in quella maledetta mattina di Udine. Lo stesso senso di incertezza e disorientamento che il 4 marzo 2018 aveva contraddistinto Firenze e tutti i tifosi viola. La notizia che nessuno avrebbe voluto sentire è arrivata: Joe Barone non ce l’ha fatta. Il direttore generale della Fiorentina si è spento oggi all’età di 57 anni (ne avrebbe compiuti 58 proprio domani) al termine di un breve periodo di degenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano, a seguito di un malore al cuore che lo ha travolto domenica subito dopo pranzo, nell’hotel di Bergamo che ospitava la squadra viola nel giorno della partita con l’Atalanta. A nulla è servito il soccorso del ds Pradè, che lo ha da subito assistito, così come le cure dei medici del club, su tutti quelle del dottor Pengue che per oltre venti minuti ha tentato di rianimarlo con un massaggio cardiaco senza esito.

Il braccio destro di Rocco Commisso, il grande lottatore della Fiorentina, il dirigente che - nel bene e nel male - ci ha sempre messo la faccia per difendere il club viola da critiche o accuse stavolta non ce l’ha fatta. Ha perso all’improvviso la battaglia più importante della sua esistenza e da domani, a Firenze così come al Viola Park e in tutta l’Italia del calcio, si avvertirà solo un grande, enorme senso di vuoto. Lo stesso che stanno provando in queste ore la moglie Camilla, con la quale Barone solo sabato sera aveva cenato nei pressi di Ponte Vecchio nel loro ristorante di pesce preferito, e i quattro figli Salvatore, Giuseppe, Pietro e Gabriella che questa mattina hanno raggiunto Milano dall’America per dare il loro ultimo saluto al padre.

Un addio sentito, pieno. Come del resto è stata sempre la vita di Barone: una sfida continua, prima di tutto con se stesso. Da vivere, in alcuni casi, anche controvento ma sempre con quel senso di orgoglio nel rivendicare le proprie umili origini. Nato a Pozzallo, in Sicilia, il 20 marzo 1966, Barone all'età di otto anni si era infatti trasferito con la famiglia negli Stati Uniti, a Brooklyn, dove terminati gli studi aveva iniziato una carriera nel settore bancario-finanziario, interrotta dopo l'incontro proprio con Rocco Commisso che prima lo ha inserito nella sua società di telecomunicazioni (la Mediacom) e successivamente lo ha nominato vicepresidente nel 2017 dei New York Cosmos.

Il manager siciliano è stato per certi aspetti l'uomo di Commisso in tutto e per tutto, nel mondo del calcio e non solo. Oltre ad aver partecipato attivamente al closing che, nel 2019, ha visto la Fiorentina passare di mano dalla famiglia Della Valle a mister Mediacom, Barone è stato nominato fin da subito come gestore plenipotenziario della Fiorentina: oltre alla gestione delle vicende politiche con la Lega, il dg ha infatti partecipato attivamente alle trattative di calciomercato e alle questioni legate alle infrastrutture (la realizzazione del Viola Park e il restyling dello stadio). Un factotum instancabile, sempre in prima linea. Ecco perché si può realmente dire che da questa sera la Fiorentina abbia perso un’autentica colonna portante della sua realtà. E sostituirla, comunque la si pensi, non sarà affatto facile. Fa’ buon viaggio, Joe.