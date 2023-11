ACF, "Il VP l'ha pagato la Juve". La risposta della Viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Una delle notizie che ha attirato maggiormente l'attenzione dei lettori nella giornata odierna su FirenzeViola.it, è stata la risposta della società gigliata a TuttoSport, che nella prima pagina di oggi ha esordito con "Che bello il Viola Park, l'ha pagato la Juve...". Il club ha definito assurdi i riferimenti secondo cui la Fiorentina avrebbe dovuto vendere i suoi giocatori all'estero, ma, come già noto, i calciatori volevano solo ed esclusivamente la Juventus.

Inoltre la Fiorentina si è espressa anche sul bilancio in negativo della società bianconera, dichiarando che il loro bilancio in rosso non finanzia il calcio italiano, ma lo falsa. Infine la società viola ha sempre sostenuto che è ingiusto che club con un bilancio sano siano svantaggiati rispetto a squadre che presentano bilanci in perdita.

CLICCA QUI PER LE NOTIZIA COMPLETA: