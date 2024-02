ACF FEMM., Va in semifinale di Coppa: può trovare la Juve

FirenzeViola.it

Nel primo dei due pomeriggi dedicati al ritorno dei quarti finale della Coppa Italia Frecciarossa fanno festa Fiorentina e Milan, che eliminano Inter e Sassuolo qualificandosi per le semifinali, che si disputeranno a inizio marzo (andata 2-3, ritorno 9-10) con gare di andata e ritorno.

Dopo il 2-2 dell’andata, la gara del Viola Park ha vissuto sul filo dell’equilibrio per 90’, poi è arrivato lo spettacolare botta e risposta nei supplementari, animati dalle reti al 103’ di Cambiaghi e al 110’ di Hammarlund. Ai rigori – tutti calciati alla perfezione dalle padrone di casa - sono arrivati gli errori di Polli e dell’ex Thogersen, che hanno condannato la formazione nerazzurra all’eliminazione dalla competizione. L’ultimo penalty è stata calciato dalla neoarrivata Bellucci, che ha celebrato nel migliore dei modi il suo approdo a Firenze. Un grande regalo di compleanno per mister Sebastian De La Fuente. Per l'occasione c'era anche il cognato Zanetti dell'Inter per festeggiare la ricorrenza (non certo il risultato per la sua squadra ovviamente) (LEGGI QUI L'INTERVISTA A DE LA FUENTE) (QUI L'INTERVISTA A SCHROFFENENGGER)

E domani alle 15 si disputeranno gli altri quarti di finale: il Milan aspetta la vincitrice della sfida tra Roma e Napoli, con le giallorosse costrette a rimontare due gol di svantaggio. La Fiorentina se la vedrà invece con una tra Juventus e Sampdoria, anche se il risultato dell’andata (4-0) garantisce un ampio margine alle bianconere.