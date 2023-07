ABBONAMENTI, Lettera di critiche ad ACF per gli aumenti

FirenzeViola.it

Nelle ultime ore le proteste dei tifosi per la campagna abbonamenti appena lanciata sono state ampie e trasversali. E se da una parte già un buon numero di abbonati si è messo in fila fuori dalla biglietteria per rinnovare lo stesso giorno dell'apertura, dall'altra in molti si stanno chiedendo se, dopo gli aumenti e con i dubbi sui lavori del Franchi, sia il caso di acquistare il prezioso tagliando annuale.

Sui social e nelle chat del tifo viola, nel pomeriggio di ieri è circolata la lettera di un tifoso, Luca Lunghini, che ha scritto alla Fiorentina esprimendo il proprio dissenso rispetto agli aumenti del costo degli abbonamenti: "Vi scrivo per esprimere tutta la mia disapprovazione in merito alla nuova campagna abbonamenti - esordisce il tifoso per poi entrare nel dettaglio - Sono un abbonato ventennale e mi vedo aumentare il prezzo della Curva Fiesole da 190 a 250 euro ma, cosa ben più grave, mio figlio che ha 11 anni paga 250 euro anziché 80". I conti per un'intera famiglia che vuole abbonarsi sono letteralmente esplosi, a detta dello storico abbonato: "Una famiglia come la mia vede la spesa aumentata da 270 a 500 euro, cioè quasi il doppio!". Riferendosi direttamente al presidente e al direttore generale ha poi aggiunto: "Il sig. Barone ed il Presidente Commisso avevano parlato di alcuni aumenti ma questo è un salasso".

Una lettera che nella sua parte conclusiva tira in ballo anche le scelte del mercato e della rosa che sarà, con il signor Lunghini che termina la mail inviata alla casella di posta di ACF, rivolgendosi direttamente ai dirigenti viola: "Nella speranza che la campagna acquisti sia all'altezza di quello che ci avete chiesto, vi saluto assicurando che non sarà più passato sotto silenzio alcun errore da parte vostra. I clienti, visto che ci trattate come tali, hanno il diritto di esprimere la loro opinione nel caso in cui le vostre scelte non saranno ritenute soddisfacenti".