A VOLTE RITORNANO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Se c'è un momento in cui Luka Jovic e il pubblico del Franchi sono sembrati veramente affini, da un punto di vista sentimentale e caratteriale, fu proprio in occasione del match tra la Fiorentina e il Milan. Era il 4 marzo del 2023 e l'ex Real Madrid, subentrato nel finale al posto di Cabral, siglò la rete decisiva del match. Tre punti e scivolata, come un torero sotto la Fiesole, direbbe qualcuno. Fu uno degli ultimi momenti in cui il serbo riuscì a ruggire nel suo ex stadio. Sarebbe ricapitato soltanto due mesi dopo, contro la Roma. Fu il gol, quello contro i giallorossi, numero 13 della stagione. Un bottino abbastanza lontano rispetto ai trenta che, nella conferenza stampa di presentazione, si era prefissato l'attaccante. Domani, ad oltre un anno di distanza da quella partita tra viola e rossoneri, Jovic torna a Firenze, questa volta dall'altra parte della barricata. Difficile che possa partire titolare, più facile un ingresso a gara in corso. Vedremo quale sarà l'accoglienza del pubblico del Franchi, ma la sensazione è che verranno indossati i guanti di velluto. Complici le alti aspettative, il rendimento sotto la media e qualche atteggiamento non particolarmente professionale, l'amore tra Luka Jovic e i tifosi della Fiorentina non è mai del tutto sbocciato. Anche per questo motivo quasi nessuno a Firenze ha sofferto la cessione del serbo, arrivata sul finale dello scorso mercato estivo.

I NUMERI IN RIPRESA AL MILAN - Nonostante il rendimento altalenante la stagione di Luka Jovic in rossonero è piuttosto positiva, tanto che non è da escludersi una permanenza a Milano del serbo. Con Olivier Giroud in partenza direzione Los Angeles, difficilmente il club meneghino si metterà alla ricerca di due centravanti e Luka Jovic potrebbe proseguire la sua avventura con il Milan. Sono otto le reti siglare finora in stagione: 5 delle quali in campionato, appena una in meno di quelle realizzate in maglia viola nel corso della passata stagione. Adesso nel mirino c'è, appunto, con la sua ex squadra. Una sfida che per Jovic avrà un sapore particolare.