A piccoli passi la Fiorentina supera la prima delle due sfide al Sivasspor, e forse al fischio finale l’uno a zero è la notizia migliore. La vittoria non è esattamente in linea con speranze e aspettative alimentate dal successo sul Milan, ma è pur sempre la quinta consecutiva e se a questa squadra si richiedeva soprattutto continuità nei risultati andrà tenuto di conto il buon momento generale.

Certo, a giudicare da come s’era messa la partita gli uomini di Italiano avrebbero dovuto mettere in chiaro il divario tecnico con ampio anticipo, magari sfruttando molto meglio le occasioni di Jovic (passo indietro) e Bonaventura, ma se qualcosa non ha funzionato al meglio è stato più l’approccio alla ripresa che non alle prime fasi del match, fosse solo per i pericoli che i turchi sono riusciti a creare.

E’ stato probabilmente in quel momento che la Fiorentina ha saputo scuotersi, coadiuvata dalle mosse di Italiano abile nel virare sul 4231 e rinvigorita da un ingresso di Cabral che ha comunque restituito freschezza alla manovra offensiva. Se nel finale gli spazi invitavano ad allargare il risultato la mancanza di precisione è rimasta un’ombra sulla serata europea dei viola, un primo round comunque superato tenendo fede ai favori del pronostico, e da confermare nella gara di ritorno tra una settimana.

Quando l’uno a zero è un risultato che non mette al riparo da imprevisti, ma che può comunque rappresentare un ottimo punto di partenza in vista di una trasferta anche logisticamente non così banale.