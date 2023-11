A LEZIONE DAL RE LEONE

FirenzeViola.it

Nonostante la sua presenza a San Siro con una maglia da titolare non sia poi così scontata, è chiaro che Lucas Beltran farà di tutto per esserci. L'argentino durante questa sosta è rimasto a Firenze per recuperare definitivamente da quell'infortunio rimediato contro la Juventus che non gli ha permesso di essere a disposizione nelle ultime due partite. Ha lavorato a parte fino a qualche giorno fa, ma la botta ormai sembra essere smaltita e in vista della gara di sabato con il Milan, si candida fortemente per essere schierato nei primi undici, rinnovando così la staffetta con Nzola.

Occhio anche alla possibile sorpresa Kouame che Italiano ha schierato nel secondo tempo di Bologna e che rimane comunque un'alternativa. E' chiaro che una scelta di questo tipo sarebbe una bocciatura importante sia per l'angolano che per l'argentino, rischiando di essere controproducente in vista delle prossime partite. Lucas Beltran, che è ancora a caccia del primo gol in Serie A in maglia viola, ha una voglia matta di incidere ma allo stesso tempo ha bisogno della giusta continuità per sbloccarsi definitivamente.

Ad oggi è stato un po' frenato, oltre che dalla concorrenza con il suo compagno di reparto, anche dal fatto che spesso sia stato sostituito anzitempo, ma chissà che ieri nella cena che ha avuto con un certo Gabriel Omar Batistuta, come testimoniato su Instagram dallo stesso argentino, non sia riuscito a strappare qualche consiglio da chi a Firenze ha scritto la storia. Da uno che sa come si segna, soprattutto a San Siro quando, nel lontano 1998 rifilò una tripletta ai rossoneri di Zaccheroni, sbancando il Meazza praticamente da solo.