A CACCIA DI PRIME VOLTE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tra poco più di quattro ore la Fiorentina scenderà in campo per affrontare il Lecce di D’Aversa, reduce dalla convincente rimonta contro la Lazio. Per i Viola invece questa sarà l’occasione per riscattarsi dopo la sconfitta di Vienna e di provare ad allungare già dalle prime battute sugli avversari. Per farlo, Italiano sembra pronto a cambiare qualcosa e a lanciare dal primo minuto alcuni elementi che sono rimasti a sedere giovedì. Primo su tutti Kouame, al centro di numerose voci di mercato, ma pupillo del mister che lo ha spesso utilizzato, anche in partite importanti.

In particolare, però, occhio al ballottaggio in avanti, che vede al momento favorito Beltran su Nzola. L’attaccante argentino viene da un periodo di attività con il River Plate e la sua forma migliore, rispetto anche agli avversari, può favorirlo. Per lui potrebbe essere la prima da titolare dopo i pochi minuti in campo nelle scorse partite. La Fiorentina ha bisogno anche dei suoi gol per evitare che si ripresentino i problemi già visti lo scorso anno sotto porta.

Altro giocatore che potrebbe scendere in campo dal primo minuto è Christensen. Il ballottaggio con Terracciano è aperto, ma la società Viola ha fatto un investimento importante sull’estremo difensore danese e senz’altro troverà spazio nel corso della stagione, magari a partire proprio da oggi.