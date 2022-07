INDISCREZIONI DI FV IND. FV, NUOVA SERATA A POZZA DI FASSA IL 19 LUGLIO La Fiorentina non si ferma alla serata di Canazei, ma ha in mente nuovi momenti da dedicare ai propri tifosi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il 19 luglio, ovvero martedì prossimo, è in programma una nuova serata a Pozza di Fassa nella... La Fiorentina non si ferma alla serata di Canazei, ma ha in mente nuovi momenti da dedicare ai propri tifosi. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il 19 luglio, ovvero martedì prossimo, è in programma una nuova serata a Pozza di Fassa nella... NOTIZIE DI FV DRAGOWSKI, PARLA L'AGENTE E SPIEGA LA SITUAZIONE Tra le notizie più lette di giornata su FirenzeViola.it ci sono state le parole raccolte dalla nostra redazione da parte di Mariusz Kulesza, agente di Bartolomiej Dragowski, che ha fatto chiarezza sul futuro del portiere polacco: “Non siamo preoccupati... Tra le notizie più lette di giornata su FirenzeViola.it ci sono state le parole raccolte dalla nostra redazione da parte di Mariusz Kulesza, agente di Bartolomiej Dragowski, che ha fatto chiarezza sul futuro del portiere polacco: “Non siamo preoccupati... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 15 luglio 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi