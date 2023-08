ZOFF, Sorpreso da Mancini, ma verrà sostituito bene

FirenzeViola.it

Intervistato dall'edizione odierna di Tuttosport, l'ex allenatore della Fiorentina Dino Zoff ha commentato le dimissioni di Roberto Mancini da commissario tecnico della Nazionale italiana: "Sono rimasto sorpreso anche perché una settimana fa era stato nominato coordinatore di tutte le Nazionali. Di sicuro Mancini ha fatto un buon lavoro, il titolo europeo conquistato dopo oltre 50 anni è stato un grande colpo, certo la mancata qualificazione al Mondiale in un bilancio non può non pesare e tanto.

Non voglio sbilanciarmi su un suo possibile sostituto - prosegue il portiere e capitano campione del mondo nel 1982 - leggo che già si fanno in nomi di Conte e Spalletti, ottimi allenatori di sicuro. Sono fiducioso che la Federazione saprà trovare un tecnico all’altezza come merita la storia della nostra nazionale".