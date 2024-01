ZERBIN, Bellissima soddisfazione, non me l'aspettavo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Autore di una doppietta nel 3-0 del Napoli contro la Fiorentina, Alessio Zerbin ha parlato nel post partita a Mediaset: "Bellissima soddisfazione, inaspettata, non me l'aspettavo neanch'io. Sono sempre a disposizione della squadra, credo che sia un bel premio".

Notte da favola?

"Sicuramente, sono i miei primi gol col Napoli e per me è veramente un sogno. Immaginare di meglio per me è difficile. Siamo però solo a metà dell'opera".

Sul bellissimo gol del 3-0: "Quando arrivi lì provi il tiro, non ci pensi, sono quelle cose che ti vengono. Ero al limite dell'area, ma forse quella botta mi aveva dato una bella sveglia. Quando sei lì provi il tiro e speri che entra".