Zeman ricoverato al Gemelli. Il bollettino: "Condizioni stabili, ma è in prognosi riservata"

vedi letture

Dopo esser stato trasportato d'urgenza questa mattina al Policlinico Gemelli, dove è attualmente ricoverato in terapia intensiva neurologica, arriva il primo bollettino medico sulle condizioni di Zdenek Zeman. Il tecnico boemo, 77 anni, avrebbe manifestato difficoltà nell'articolazione delle parole (disartria) e una riduzione della forza nella gamba destra. Nei giorni scorsi, Zeman aveva già mostrato sintomi influenzali piuttosto intensi, destando preoccupazione tra i suoi familiari. Il ricovero di oggi è stato seguito da una serie di accertamenti clinici più approfonditi. Non è il primo episodio preoccupante per l’allenatore: nell’ottobre scorso aveva subito un attacco ischemico, mentre sei mesi prima era stato operato al cuore, con l’impianto di quattro bypass in un intervento durato due ore. Considerando il suo quadro clinico, la situazione resta delicata, sebbene al momento non sia in pericolo di vita.

Questo il bollettino medico

"Le condizioni cliniche sono al momento stabili pur rimanendo in prognosi riservata. È attualmente ricoverato presso la Stroke Unit del Policlinico Gemelli dove sono monitorati costantemente i parametri e dovrà essere sottoposto a controlli cardiologici e neuroradiologici".