ZAZZARONI, Matias Moreno lo cercava anche l'Atalanta

© foto di Lorenzo Marucci

Nell'editoriale del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ha riassunto il calcio mercato in Serie A di queste ultime ore. In particolare, Zazzaroni ha parlato dei due nuovi acquisti in casa viola: Yacine Adli e Matias Moreno.

Proprio sul difensore classe 2003, il direttore del Corriere dello Sport ha affermato che sulle sue tracce c'era anche l'Atalanta di Gasperini.