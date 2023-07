ZAPPACOSTA, Ci mancava l'Europa: c'è entusiasmo

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - BERGAMO, 16 LUG - "L'Europa ci è mancata, ma adesso abbiamo la possibilità di farci valere". Dal ritiro dell'Atalanta Davide Zappacosta prova a inquadrare la stagione alle porte da vivere anche sul fronte Europa League. "C'è tanto entusiasmo e tanta voglia di ripartire, come squadra vogliamo toglierci tante soddisfazioni - ha riferito l'esterno di Sora ai canali ufficiali nerazzurri -.

Io cerco sempre di scherzare per fare gruppo, per far capire ai giovani che siamo una famiglia, poi però in campo bisogna spingere". Infine, sui tifosi: "Non è una novità, ci sono sempre stati vicini nei momenti di difficoltà dandoci la spinta per superarli". (ANSA).