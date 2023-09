FirenzeViola.it

Duvan Zapata è un nuovo giocatore del Torino: Ivan Juric ottiene un rinforzo molto importante per l'attacco e in attesa dei comunicati dei club, sul sito della Lega Serie A è apparso il deposito del contratto da parte dei granata, che accolgono il colombiano in prestito.