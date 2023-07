ZANIOLO, L'Al Hilal pronto ad un'offerta da 35 milioni

FirenzeViola.it

L'Arabia Saudita ha messo gli occhi anche su Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano online turco Fotomac, l'Al-Hilal sarebbe pronto a mettere sul piatto ben 35 milioni di euro per arrivare al nazionale azzurro ed ex giocatore della Roma. Si tratterebbe di una richiesta diretta del nuovo tecnico degli arabi, Jorge Jesus, appena arrivato in Medio Oriente dal Fenerbahce.

In programma ci sarebbe un incontro tra i dirigenti dell'Al-Hilal e il procuratore di Zaniolo per capire se ci siano i presupposti per raggiungere un'intesa. Nel caso in cui l'operazione si dovesse davvero concludere, la Roma ne incasserebbe in automatico 4, ossia il 20% della differenza tra i potenziali 35 e i 16 incassati al momento della cessione del club giallorosso al Galatasaray.