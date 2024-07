ZANIOLO, I viola lavorano per un clamoroso sorpasso

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembrava tutto indirizzato per Nicolò Zaniolo all'Atalanta, ma in queste ore l'affare non si è ancora concluso. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la società bergamasca non ha trovato ancora l'accordo per chiudere l'affare e la Fiorentina vuole approfittare della situazione per sorpassare a sorpresa l'Atalanta nella corsa all'ex Roma.