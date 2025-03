Zaniolo a Dazn: "Firenze è casa mia. Conference? Può essere l'anno buono"

vedi letture

"Tornare a Firenze è come tornare a casa" dice Nicolò Zaniolo a Dazn. Questo è anche il titolo del contenuto pubblicato sulla piattaforma sportiva. Quattro minuti in cui il nuovo acquisto viola si è raccontato: "Le esperienze all'estero mi hanno fatto crescere. Ora sono tornato a casa. Anche l'avventura all'Atalanta mi ha fatto crescere, però la squadra vinceva sempre anche senza di me e potevo far poco per avere spazio. Qui ci sono tre-quattro giocatori offensivi, c'è tanto spazio. Io nasco mezzala, poi mi sono spostato sull'esterno, a destra, quello è il mio ruolo naturale, poi gioco dove mi mette il mister. Come falso-nove ci posso giocare ma devo imparare ancora tanto, la mia posizione ideale rimane quella di esterno destro. Gli infortuni? Fanno parte del calcio, della nostra professione. Quando giochi tante partite ravvicinate c'è tanto rischio. Diciamo che la prima volta è stata una sfida per me, la seconda volta è stata una bella batosta: quando mi sono rotto di nuovo il ginocchio non sapevo cosa fare, nella prima settimana non volevo neanche operarmi.

Con Palladino c'è un bel rapporto. La Fiorentina stava facendo un gran campionato, ora siamo un po' in flessione ma possiamo rialzarci sempre. La Conference è una coppa molto difficile, però quando la si vince porta tanto prestigio ed entusiasmo. La Fiorentina c'è andata vicina a vincerla per due volte, speriamo che questo sia l'anno buono".