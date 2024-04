ZANGRILLO, Quante menzogne su Gila, grande persona

Fonte: TMW

Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, ha parlato delle voci sul futuro del tecnico rossoblu Alberto Gilardino - accostato anche alla panchina della Fiorentina - a margine della conferenza stampa di presentazione del prossimo ritiro del Grifone in Val di Fassa: "Leggo e vedo che da una parte c'è una società che sta seguendo un percorso responsabile e strategico cercando di assicurare quanto di bello è stato fatto negli ultimi due anni. E quanto fatto deve essere in linea con questi principi. Dall'altra parte c'è un uomo che si chiama Alberto Gilardino che è il nostro allenatore e merita tanto rispetto, tanta gratitudine e tutti i miei complimenti personali. Non lo conoscevo e in questo anno abbonante ho imparato a volergli bene.

E' una persona straordinaria e una persona che ha ottenuto risultati straordinari. E' una persona che ha saputo valorizzare tutto quanto che poteva essere concepito diciamo come un punto interrogativo. Eravamo insieme quando abbiamo visto le prime cinque partite del campionato di Serie A e io per primo ero spaventato avendo di fronte una partita che si è rivelata difficile e che forse è stata l'unica che la squadra ha giocato non all'altezza. Avremo tempo di vendicarci e spero accada fra tre giorni e ne sono certo perchè i ragazzi lo hanno in testa e nel cuore. Da una parte, dicevo, c'è una società e dall'altra uomo a cui va gratitudine e in mezzo chiacchiericcio di fondo che è assolutamente insulso, immotivato e irriguardoso e che è anche il contenitore di una serie di menzogne che o la gente mi prende in giro o non conosco.

Quando leggo che si parla di appannaggi di una certa entità più un contratto proposto non accettato penso che si metta in una situazione molto difficile un uomo che non merita di esserlo e in una situazione difficile una società che non ne sa nulla. Invito tutti a non raccogliere queste piccole menzogne e queste peanuts di scarso valore perché siamo il Genoa, una grande società e non dobbiamo, nel tentativo di dare notizie, sempre cadere nel rischio di dire puttanate irriguardose nei confronti di un uomo che merita tutto il mio rispetto e che difenderò in prima persona fin quando sarà necessario".