ZANGRILLO, Balotelli al Genoa? Non dipende da me

All'ingresso della Lega Serie A il presidente del Genoa Alberto Zangrillo è stato pungolato dai giornalisti presenti in merito all'arrivo dello svincolato Mario Balotelli. Questa la sua risposta riportata da TMW: "Non dipende da me, io ho espresso un sogno romantico e se poi risponde anche a una indicazione tecnica non sta a me dirlo".

Chi allora non è romantico?

"Io so tanto come voi..."