ZANETTI, Baldanzi deve imparare a fare altri ruoli

L'allenatore dell'Empoli Paolo Zanetti dopo la sconfitta con la Juve, la terza consecutiva con la squadra ferma a zero punti, ha parlato anche di Baldanzi, in particolare a Dazn: "Ha qualità per giocare in tutte le posizioni tra il centro e il centro-destra (della trequarti, ndr): è un mancino di natura che spesso va ad aprirsi, forse è più trequartista ma deve imparare a fare un altro ruolo se vuole far carriera. In Europa non ci sono troppe squadre col 4-3-1-2 ma ha talmente qualità che non credo che spostandolo dieci metri possa cambiare qualcosa”.